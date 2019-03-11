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ثقافة

تكريم أسماء رموز ثورة 19 وعروض مسرحية ضمن احتفالات الثقافة بمئوية الثورة

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:15 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال شهر مارس الجارى، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمئوية ثورة ١٩١٩، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

ويكرم القطاع في احتفالية كبرى خلال شهر مارس بساحة مركز الهناجر للفنون، أسماء رموز ثورة ١٩١٩ وسيعلن عن تفصيلها وموعدها فى الأيام القليلة المقبلة، كما يقيم القطاع يوم ٢٥ مارس لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان "مئوية ثورة ١٩" إعداد وتقديم الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد.

ويقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، يوم ٢٠ مارس عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "خفيف الروح " على مسرح أوبرا ملك من تأليف ميسرة نور الدين وإخراج عادل حسان، والثانى بعنوان"ثورة الفن" على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج سامح بسيونى.

ويقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، بالتعاون مع أكاديمية الفنون، ملحمة غنائية شعرية بعنوان (قوم يامصرى) يومى ١٤ و١٥ مارس على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، يشارك فيها من نجوم الفن "الفنان أحمد ماهر والفنانة مديحة حمدى"، إلى جانب فنانى الفرق الفنية بالبيت من الفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة أنغام الشباب والفرقة الغنائية الإستعراضية ونخبة من فنانى البيت الفنى للمسرح.

وفى النصف الثانى من شهر مارس، يعرض المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، فيلم "ثورة أهل مصر" من إنتاج المركز وإخراج على إدريس.

وخلال الشهر، يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، حفل موسيقى بمناسبة مئوية الثورة تحييها الفرقة الموسيقية بالمركز.

وتنظم مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، مجموعة من الفعاليات يوم ١٦ مارس، حيث تفتتح معرض "كركاتيرات عربية أفريقية - هدى شعراوى وثورة ١٩"، وتناقش المكتبة كتاب " حكايات من زمان"، كما تفتتح معرض لفنون الخط العربى بعنوان "ابداعات نسائية من محافظات مصرية " .

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