Red Hot Chili Peppers ينظم حفلة فى ساحة الهرم الأكبر السبت

أعلن فريق ريد هوت تشيلي بيبرز Red Hot Chili Peppers تنظيم حفلة أمام الهرم الأكبر مصر السبت المقبل، وبثها على الإنترنت.



وأكد موقع "جيم بيز" المهتم بالموسيقى، أن الفريق المذكور سيوفر عرضا مجانيا على الإنترنت للحفلة في هذا المكان الشهير.



وأشار الموقع إلى أن موقع "نوجس تي في Nugs.tv" تعاون مع فريق ريد هوت تشيلي بيبرز لتوفير العرض المجاني على الإنترنت خلال الحفلة التي ستنظم أمام الهرم الأكبر في مصر، موضحا أن الفريق سوف يهدي هذا العرض للعازف اليوناني الراحل، ياني، إضافة إلى المغنية كيلي مينوج والمغني ستينج، تكريما لحفلاتهما التي أقيمت في هذا المكان.



ويمكنكم متابعة الحفلة على قناة الفريق على يوتيوب.



