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ديني

وزير الشئون الإسلامية السنغافوري: دور كبير لمناهج الأزهر في نشر الثقافة الصحيحة

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:55 م
شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية السنغافوري
محمد شحتة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ماساجوس ذو الكفل، وزير الشئون الإسلامية السنغافوري، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة.

رحب الإمام الأكبر، بالوزير السنغافوري في مشيخة الأزهر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط الأزهر بالمؤسسات الدينية في سنغافورة، وحرص الأزهر على دعمها في جميع النواحي التعليمية والدعوية.

وأوضح أن الأزهر الشريف حريص على تعزيز التعاون المشترك، خاصة ما يتعلق بمجال تدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، كالتطرف والإرهاب.

وأعرب وزير الشؤون الإسلامية السنغافوري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة التي تربطها بمصر والأزهر الشريف، موضحا أن مناهج الأزهر لها دور كبير فى نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتحصين المجتمع السنغافوري من مشكلات التطرف والإرهاب؛ وهو ما يجسده خريجو الأزهر من أبناء سنغافورة، وزملائهم ممن يواصلون دراستهم بالأزهر.

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