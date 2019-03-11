السيسي للمستثمرين اليابانيين: عازمون على تغيير واقع مصر إلى الأفضل

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك، بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة".



وأضاف راضي أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع والتحرك بشكل متوازن ومدروس لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني حتمي وملزم للتنمية ولبناء الدولة للوصول لغاية مصر في تغيير واقعها إلى الأفضل".