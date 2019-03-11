رئيس الوزراء البحرينى يبحث مع السفير الأمريكي‎ التطورات الإقليمية والدولية

بحث رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، اليوم / الإثنين / مع السفير الأمريكية لدى ( المنامة ) العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية - التي بثت النبأ - أن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بما وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين من تقدم على كافة المستويات ، وما يوليه البلدان من حرص على ترسيخ التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين .