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أخبار العالم

رئيس الوزراء البحرينى يبحث مع السفير الأمريكي‎ التطورات الإقليمية والدولية

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:24 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، اليوم / الإثنين / مع السفير الأمريكية لدى ( المنامة ) العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.


وذكرت وكالة الأنباء البحرينية - التي بثت النبأ - أن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بما وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين من تقدم على كافة المستويات ، وما يوليه البلدان من حرص على ترسيخ التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين .

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