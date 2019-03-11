ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

وزير الموارد المائية: ممر للتنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:42 م
صدى البلد
فريدة محمد
عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة خطة وزارة الموارد المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل" بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري".

وأكد رئيس اللجنة أهمية التعاون بين لجنة الشئون الأفريقية ووزارة الري والموارد المائية لأنها ترتبط بالأمن القومي المصري في المرتبة الأولي.

بدأ وزير الموارد المائية والري بالتحدث عن مجالات ومشاريع التعاون مع أفريقيا، موضحا أنها عديدة وتشمل إقامة ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وهو لا يمثل ممرا ملاحيا فقط بل ممر للتنمية به طريق سريع وخط سكك حديد وشبكة ربط كهربائي وشبكة نقل معلومات ليخدم التنمية في الدول التي يمر بها.

وأضاف "هناك أيضا مشروع موازي يربط بين كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان لنقل النفط وربط حركة التجارة"، مشيرا إلى أن أهمية هذه المشاريع تنبع من خفض تكلفة النقل لأنها ترفع تكلفة أي مشروع استثماري يمكن القيام به.

وأكد أن هناك مشاريع للتدريب على الري مع العديد من الدول الأفريقية، وأن الوزارة تصدر نشرة للتنبؤ بالمطر يتم توزيعها على ثمان دول أفريقية كل ثلاثة أيام.

ورد الوزير على تساؤلات النواب بخصوص ملف سد النهضة، موضحا أن هناك جولات عديدة للتفاوض بين الدول المعنية من أجل الوصول إلي ما يرضي كافة الأطراف.

كما أكد أن مصر لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية بما لا يضير أي حصص في مياه النهر أو أن يهدد الأمن القومي.

ونوه بأن الوزارة تعمل على الاستفادة من كل مصادر المياه خاصةً الجوفية واستخدام الأساليب الحديثة في الري، وهناك بالفعل قرار جمهوري لإنشاء محطات تحلية للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي كما تجري دراسات تجريبية للزراعة بالمياه المالحة.

ترشيحاتنا

حكاية 5 فتيات وقعن فى فخ الدعارة باسم الزواج العرفى.. شيرين كل شهر فى حضن راجل وشيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس

لاسارتي يطلب إغلاق ملف فيتا كلوب.. ودعوات لتوفير طائرة خاصة

طرق تساعدك على النوم بشكل أفضل.. أبرزها تناول الجبن

آيتن عامر لشقيقتها وفاء: حسبي الله ونعم الوكيل.. فيديو

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

محمد عواد يوجه رسالة شكر لـ أحمد ناجي ونادي طلائع الجيش

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل

كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا

التعليم لأولياء الأمور: لا تساعدوا أولادكم على التوتر .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

فيديو

متحدث مجلس الوزراء: 56 مليار جنيه لتطوير وميكنة السكة الحديد.. تقليل تدخل العنصر البشرى.. شراء جرارات جديدة.. مصر تقدم حوافز استثمارية مشجعة.. و51% من خطة الاستثمارات الحكومية لتطوير الصعيد.. فيديو
التعليم لأولياء الأمور: لا تساعدوا أولادكم على التوتر .. فيديو
شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟