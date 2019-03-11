وزير الموارد المائية: ممر للتنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط

عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة خطة وزارة الموارد المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل" بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري".



وأكد رئيس اللجنة أهمية التعاون بين لجنة الشئون الأفريقية ووزارة الري والموارد المائية لأنها ترتبط بالأمن القومي المصري في المرتبة الأولي.



بدأ وزير الموارد المائية والري بالتحدث عن مجالات ومشاريع التعاون مع أفريقيا، موضحا أنها عديدة وتشمل إقامة ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وهو لا يمثل ممرا ملاحيا فقط بل ممر للتنمية به طريق سريع وخط سكك حديد وشبكة ربط كهربائي وشبكة نقل معلومات ليخدم التنمية في الدول التي يمر بها.



وأضاف "هناك أيضا مشروع موازي يربط بين كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان لنقل النفط وربط حركة التجارة"، مشيرا إلى أن أهمية هذه المشاريع تنبع من خفض تكلفة النقل لأنها ترفع تكلفة أي مشروع استثماري يمكن القيام به.



وأكد أن هناك مشاريع للتدريب على الري مع العديد من الدول الأفريقية، وأن الوزارة تصدر نشرة للتنبؤ بالمطر يتم توزيعها على ثمان دول أفريقية كل ثلاثة أيام.



ورد الوزير على تساؤلات النواب بخصوص ملف سد النهضة، موضحا أن هناك جولات عديدة للتفاوض بين الدول المعنية من أجل الوصول إلي ما يرضي كافة الأطراف.



كما أكد أن مصر لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية بما لا يضير أي حصص في مياه النهر أو أن يهدد الأمن القومي.



ونوه بأن الوزارة تعمل على الاستفادة من كل مصادر المياه خاصةً الجوفية واستخدام الأساليب الحديثة في الري، وهناك بالفعل قرار جمهوري لإنشاء محطات تحلية للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي كما تجري دراسات تجريبية للزراعة بالمياه المالحة.