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اقتصاد

شاكر: منتدى الأعمال المصري الياباني فرصة لتدعيم خطط التعاون المشترك.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:46 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم - شيرين عادل- عمرو سيد -عز حسين
أكد محمد شاكر وزير الكهرباء، أن منتدى الأعمال المصري الياباني يعد فرصة لتدعيم الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء من منظور يعكس الطابع الفريد للعلاقات المصرية اليابانية والمساهمة اليابانية الفعالة في مشروعات القطاع التي بدأت منذ عدة عقود.

وأشار الوزير خلال منتدى الأعمال المصرى اليابانى اليوم إلى التعاون القائم بين مصر واليابان الذي بدأ منذ سنوات عديدة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث شهد التعاون الثنائي المصري الياباني تطورات مزدهرة في مختلف المجالات، وذلك من خلال مشروع الطاقة "الفوتوفلطية" وهي تعني الفحم النظيف بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت حيث تم إنشاء 220 ميجاوات و32 ميجاوات تمديد إضافي للمحطة، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس إنشاء 250 ميجاوات بنظام BOO، بالإضافة إلى مشروع تحسین نظام توزیع الکھرباء للحد من الفقد وتحسین كفاءة الطاقة في شرکات الإسکندریة وشمال القاھرة وشمال الدلتا للتوزیع من خلال تحسین نظام توزیع الکھرباء والشبكة.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه تم  إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء وذلك لاستعادة الطاقة المركبة لمحطات الطاقة الحرارية القائمة والحد من الانبعاثات من خلال تحديث معدات المحطات الحرارية الحالية وتوفير قطع الغيار.

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