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رياضة

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:24 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة دعم قوية إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب عقب إصابته بالتواء في الكاحل، خلال خوضه مباراة فيتا كلوب الأنجولي.

ونشر صخرة دفاع الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لنجم الأهلي وعلق قائلا: " كل التمنيات بالشفاء العاجل لمحمد الشناوي وننتظر عودته للملاعب في أقرب وقت فالأهلي يحتاجه وكل الدعم والتشجيع لـ علي لطفي الحارس الثالث".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نادي شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل، في آخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لحسم الفريقين المتأهلين من المجموعة لدور الثمانية.
وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

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