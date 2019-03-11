هبوط اضطراري لطائرة روسية في ( باكو ) بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها

أعلنت وسائل إعلامية روسية اليوم /الإثنين/ أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية "أورال" كانت متجهة إلى (موسكو ) هبطت اضطراريا في العاصمة الأذرية (باكو)، وذلك بعد اشتباه طاقم الطائرة بوجود قنبلة على متنها.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الطائرة كانت قد أقلعت من العاصمة البحرينية (المنامة) وعلى متنها 225 راكبا.

يذكر أن شركة "أورال" هي واحدة من أسرع شركات الطيران الروسية تطورا ، حيث بدأت عام 1943.