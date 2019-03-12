الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفهم الصحيح لمعنى القوامة يُجنب الأسرة كثيرًا من المشكلات؛ مشيرًا إلى أن قوامة الزوج تكليف لا تشريف.



وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوامة الرجل –الزوج- على زوجته هي في الأساس مسئولية لا تسلُط، وتكاتف وتكامل وتوزيع مهام، منوهًا بأن الندية بين الزوجين لا تبني مؤسسة زواج ناجحة ومستقرة؛ لذلك أوجب الإسلام على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ورتب على ذلك الثواب العظيم.



واستشهد بما أخرجه ابن حبان، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ».

