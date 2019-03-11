مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022، وتأتى هذه المذكرة في إطار التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية فى الاستثمار فى عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.



جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار المصرى اليابانى اليوم الاثنين، حيث أكدت الدكتورة سحر نصر، أن لدى مصر فرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر، مشيدة بحرص البنك على دعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر.



وذكر ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، أن البنك تأسس فى عام 1999 كنتيجة لاندماج بنك اليابان للصادرات والواردات وصندوق التعاون الاقتصادي الخارجي، وفي الوقت الحالي يعمل البنك كمؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة اليابانية، موضحا أن البنك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول العالم وخاصة مصر وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية فى مصر، مشيرا إلى أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، ومن ابرز المشروعات التى يساهم فيها البنك هو إنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة تويوتا تسوشو اليابانية ضمن تحالف يضم أيضا شركتى أوراسكوم وانجى الفرنسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.



وأكد السفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، أن هذا العام يعتبر عاما هاما فى العلاقات المصرية اليابانية، حيث تترأس مصر الاتحاد الأفريقى، كما تنظم اليابان مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية فى أفريقيا "تيكاد"، مشيرا إلى أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وذكر أن عدد السائحين من اليابان فى مصر زادوا خلال العام الماضى.

