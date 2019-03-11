ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:43 م
صدى البلد
علياء فوزي و محمد يحيى - ولاء عبد الكريم
وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022، وتأتى هذه المذكرة في إطار التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية فى الاستثمار فى عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار المصرى اليابانى اليوم الاثنين، حيث أكدت الدكتورة سحر نصر، أن لدى مصر فرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر، مشيدة بحرص البنك على دعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر.

وذكر ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، أن البنك تأسس فى عام 1999 كنتيجة لاندماج بنك اليابان للصادرات والواردات وصندوق التعاون الاقتصادي الخارجي، وفي الوقت الحالي يعمل البنك كمؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة اليابانية، موضحا أن البنك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول العالم وخاصة مصر وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية فى مصر، مشيرا إلى أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، ومن ابرز المشروعات التى يساهم فيها البنك هو إنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة تويوتا تسوشو اليابانية ضمن تحالف يضم أيضا شركتى أوراسكوم وانجى الفرنسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.

وأكد السفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، أن هذا العام يعتبر عاما هاما فى العلاقات المصرية اليابانية، حيث تترأس مصر الاتحاد الأفريقى، كما تنظم اليابان مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية فى أفريقيا "تيكاد"، مشيرا إلى أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وذكر أن عدد السائحين من اليابان فى مصر زادوا خلال العام الماضى.
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022
مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات استثمارية فى مصر حتى 2022

موضوعات متعلقة

وزيرة الاستثمار تبحث مع وكيل ديوان ولي العهد الكويتي ضخ استثمارات جديدة فى مصر.. وتوقع مذكرة تفاهم مع بنك "HSBC"

سحر نصر: تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مصر.. ونبحث مع الجانب الياباني الاشتراك في مبادرة «فكرتك شركتك»

بحضور أبو العينين.. وفد ياباني يبحث فرص الاستثمارات في قناة السويس.. وزيرة الاستثمار: محور القناة بوابة لسوق ضخم يخدم 1.2 مليار إفريقي

الوفد اليابانى: 360 مليون دولار قيمة استثماراتنا في مصر ونسعى لزيادتها

شاهد.. وزير التجارة يستقبل وفد رجال الأعمال اليابانيين بحضور أبو العينين

ترشيحاتنا

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

شرط وحيد لرفع العقوبة عن حميد احداد

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

خسائر فادحة تضرب بوينج بعد كارثة الطائرة الإثيوبية

طالب يمزق جسد نجار لمعاكسته عمته بقليوب

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

الحكومة تنفي حذف أربع سلع تموينية خلال شهر مارس

الأهلي: لن نلعب القمة حال تأجيل لقاء الزمالك مع المقاولون عن 20 مارس

بعد مقتل مواطنين في كارثة الطائرة الإثيوبية.. قرار جريء للخطوط المغربية ضد بوينج

الأهلي يدرس السفر مبكرا إلى الإسكندرية..ورمضان صبحي حارسا احتياطيا

شاهد.. مسؤول أمريكي يكشف كيف سرقت قطر حق تنظيم المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

فيديو

متحدث مجلس الوزراء: 56 مليار جنيه لتطوير وميكنة السكة الحديد.. تقليل تدخل العنصر البشرى.. شراء جرارات جديدة.. مصر تقدم حوافز استثمارية مشجعة.. و51% من خطة الاستثمارات الحكومية لتطوير الصعيد.. فيديو
التعليم لأولياء الأمور: لا تساعدوا أولادكم على التوتر .. فيديو
شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟