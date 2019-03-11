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أخبار البلد

وزير الخارجية يعرض على البرلمان أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:39 م
صدى البلد
سعيد العربي
التقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قبيل مشاركته في أعمال لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب ومشاركته في أعمال لجنة العلاقات الخارجية، يأتيان في إطار التواصل والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين في كافة الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية وأولويات الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة المصرية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الاجتماعين تناولا جهود وزارة الخارجية تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية البارزة، فضلا عن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الدولة لدعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية الشقيقة بما يرقى لتطلعات شعوب القارة.

وفيما يتعلق برعاية المواطنين المصريين، تناول وزير الخارجية جهود الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لرعاية أبناء الجاليات المصرية في الخارج، باعتبار ذلك أحد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية.

واستعرض خطة الوزارة نحو التوسع في إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تطوير المكاتب الحالية من أجل توفير أفضل خدمة ممكنة وزيادة قدرتها على استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.

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