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برلمان

رفع جلسة البرلمان بسبب مقاعد الوزراء

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:59 م
صدى البلد
محمود فايد
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، أزمة بشأن جلوس النواب على المقاعد المخصصة للوزراء، خلال إعادة المداولة على بعض مواد قانون التصالح بمخالفات البناء، وذلك بالمخالفة للائحة المجلس، حيث ناشد عبد العال النواب أكثر من مرة بعدم الجلوس على هذه المقاعد دون التجاوب من جانبهم.

وقرر عبد العال مع عدم تجاوب النواب، رفع أعمال الجلسة 10 دقائق حتى يعود الانضباط، ويلتزم كل نائب بمقعده ، معبرا عن غضبه من عدم الانضباط والتزام كل نائب بمقعده دون الجلوس على مقاعد الوزراء.

يأتي ذلك فى الوقت الذي طالب النائب حمدي السيسي، عضو مجلس النواب بضرورة أن يشمل التصالح من حول الوحدة السكنية إلي مشروع آخر، كون كثير من المواطنين قاموا بذلك، وأنه تم التصالح مع المخالفات الأكبر ليعقب وزير الإسكان بأن ذلك ليس مخالفة بناء حتى يشمله القانون، واتفق معه رئيس المجلس.

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