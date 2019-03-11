حفلان ليحيى خليل فى أوبرا القاهرة والإسكندرية

يقدم الموسيقار يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية الأول فى الثامنة مساء الخميس 14 مارس على المسرح الصغير ومساء الجمعة 15 مارس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".



يشارك خلال الحفلين المغنية الإيطالية اليونورا لانوتى ويتضمن برنامجهما مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم فى عالم غريب ، يعيش اهل بلدى ، البيانولا ، دنيا ، الامل ، اميرة ، من غير عنوان ، الغربة الى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية .



المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى ، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الان اكثر من خمسة الاف حفل فى مائتي بلد حول العالم .

