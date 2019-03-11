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فن

حفلان ليحيى خليل فى أوبرا القاهرة والإسكندرية

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يقدم الموسيقار يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية الأول فى الثامنة مساء الخميس 14 مارس على المسرح الصغير ومساء الجمعة 15 مارس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

يشارك خلال الحفلين المغنية الإيطالية اليونورا لانوتى ويتضمن برنامجهما مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم فى عالم غريب ، يعيش اهل بلدى ، البيانولا ، دنيا ، الامل ، اميرة ، من غير عنوان ، الغربة الى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية .

المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى ، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الان اكثر من خمسة الاف حفل فى مائتي بلد حول العالم .

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