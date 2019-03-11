مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو

قال أمجد مصطفى كامل، مؤسس مشروع " فريزيانا"، إن اسم المشروع ينقسم إلى شقين وهما " فري" وتعني تحرير المرأة وتمكينها اقتصاديا، و"زيانا" تعني الجمال باللغة الفارسية.



وأوضح "كامل" خلال لقائه ببرنامج " inbox"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، اليوم الاثنين، أن هدف المشروع هو مساعدة السيدات في تسويق منتجاتهم خاصة المنتجات اليدوية، لافتا إلى أن "فريزيانا" يعد موقعا وتطبيقا يحمل على الموبايل.



وأشار إلى أن الموقع يقوم بمساعدة السيدات والفتيات في مراحل عدة تتضمن تسعير المنتجات، وتسويقها، شحنها، عملية تحصيل الأموال، مضيفا أن المشروع يستهدف السيدات خاصة التى لا تعمل.

