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الليلة.. بيومي فؤاد يكشف أسرارا فنية مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:51 م
صدى البلد
توك شو
يستضيف الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على شاشة النهار النجم بيومى فؤاد فى حوار فنى شيق ويكشف أسرارا وكواليس خاصة عن مسيرته المهنية واستعداداته لدراما شهر رمضان والمشاريع السينمائية فى المستقبل وآخر أعماله السينمائية نادي الرجال السري.

كما يتطرق الحوار إلى كشف أسرار تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وعائلته وكيف كانت انطلاقته وأقرب الناس إليه من الوسط الفنى وخارجه.

يذاع برنامج واحد من الناس فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين عبر شاشة قناة النهار.

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