مدرب الزمالك في جلسة خاصة مع ثنائي الفريق

حرص أمير عزمي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التحدث مع ثنائي الفريق الأبيض أيمن حفني ومحمد عنتر عقب استبعادهما من مواجهة جورماهيا أمس الأحد.



الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض تغلب على بطل كينيا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، لينجح في رد اعتباره، بعد أن ألحق به جورماهيا هزيمة ثقيلة برباعية أيضًا في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت بالعاصمة نيروبي على ملعب موي.



وجاء حديث مدرب الزمالك مع الثنائي من أجل احتواء غضبهما، بعد أن ظهرت ملامح الحزن عليهما، عقب استبعادهما من قائمة المباراة النهائية، حيث طالبهما بضرورة التحلي بالصبر، مشددًا على الاستعانة بخدماتهما والحصول على فرصتهما كاملة، خلال المباريات المقبلة.



وطالب أمير عزمي اللاعبين بالتركيز في التدريبات خلال الفترة الحالية، من أجل منح السويسري كريستيان جروس الثقة للدفع بهما، وعدم إظهار أي نوع من أنواع الغضب، تجنبًا لاختلاق أي أزمة مع المدرب.



ويستعد الزمالك لمواجهة قوية وهامة يوم الأحد المقبل أمام نصر حسين داي بالجزائر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.



