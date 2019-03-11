جروس يوجه تعليمات مشددة لـ نجم الزمالك

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، على إعطاء تعليمات مشددة للاعب الفريق الأبيض إبراهيم حسن خلال الأيام الماضية، من أجل إصلاح بعض الأخطاء الفنية التي يقع فيها اللاعب.



وجاءت تعليمات الجهاز الفني للاعب متمثلة في ضرورة التركيز في اللمسة الأخيرة، والتسديد على المرمى بصورة أكبر، خاصة أنه من اللاعبين القلائل الذين يجيدون التسديد بإتقان من خارج منطقة الجزاء.



كما طالب المدير الفني من إبراهيم حسن، باللعب الجماعي والابتعاد عن الفردية، لاسيما أن هذا الأمر يعتبر من الأخطاء المتكررة التي يقع فيها خلال الفترة الماضية، وكذلك التمرير السلبي، حيث شدد الجهاز الفني على ضرورة أن تكون التمريرة مؤثرة بشكل إيجابي لبناء الهجمة.



وغاب إبراهيم حسن عن المشاركة الأساسية خلال مباريات الزمالك الأخيرة، لحساب الوافد الجديد أحمد سيد "زيزو"، الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي مورينسى البرتغالي.

