ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جروس يوجه تعليمات مشددة لـ نجم الزمالك

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:51 م
صدى البلد
ملك موسى
حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، على إعطاء تعليمات مشددة للاعب الفريق الأبيض إبراهيم حسن خلال الأيام الماضية، من أجل إصلاح بعض الأخطاء الفنية التي يقع فيها اللاعب.

وجاءت تعليمات الجهاز الفني للاعب متمثلة في ضرورة التركيز في اللمسة الأخيرة، والتسديد على المرمى بصورة أكبر، خاصة أنه من اللاعبين القلائل الذين يجيدون التسديد بإتقان من خارج منطقة الجزاء.

كما طالب المدير الفني من إبراهيم حسن، باللعب الجماعي والابتعاد عن الفردية، لاسيما أن هذا الأمر يعتبر من الأخطاء المتكررة التي يقع فيها خلال الفترة الماضية، وكذلك التمرير السلبي، حيث شدد الجهاز الفني على ضرورة أن تكون التمريرة مؤثرة بشكل إيجابي لبناء الهجمة.

وغاب إبراهيم حسن عن المشاركة الأساسية خلال مباريات الزمالك الأخيرة، لحساب الوافد الجديد أحمد سيد "زيزو"، الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي مورينسى البرتغالي.

ترشيحاتنا

رئيس البحث العلمي ينعي شهداء العلم في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الحكومة تنفي حذف أربع سلع تموينية خلال شهر مارس

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل

التعليم لأولياء الأمور: لا تساعدوا أولادكم على التوتر .. فيديو

النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا

جامع قمامة يكشف عن جريمة قتل بالمعصرة

شرط وحيد لرفع العقوبة عن حميد احداد

في أول اجتماع له بالوزراء.. مدبولي يرحب بـ كامل الوزير

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

الشناوي للجهاز الفني للأهلي: سأتواجد في مباراة شبيبة الساورة ولو احتياطيا

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

خالد ميرى يحصل على تخفيضات تصل إلى 90 ألف جنيه على 33 ماركة سيارة للصحفيين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

فيديو

التعليم لأولياء الأمور: لا تساعدوا أولادكم على التوتر .. فيديو
شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو
شاهد.. صندوق التنمية المحلية يمول 447 مشروعا بـ 15 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟