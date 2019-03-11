مجلس الدولة ينتهى من مراجعة لائحة العاملين بسكك حديد مصر

انتهى قسم التشريع ، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة التعديلات المقترحة على مشروع لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر وتم إرساله الى الحكومة لإصداره.



وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المُشكلة برئاسة المستشار خالد العتريس نائب وعضوية المستشار محمد عابد ، عكفت على مراجعة التعديلات المقترحة فور ورودها من الجهة الإدارية ، وأن القسم عقد جلسات مكثفة للانتهاء من المراجعة المطلوبة في أقرب وقت تقديرًا منه لأهمية هذه التعديلات بما يتماشى وتوجهات الدولة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.



وأوضح مهران أن مشروع اللائحة كان قد ورد من قبل إلى قسم التشريع في يونيو ٢٠١٨ لمراجعته وانتهى القسم من إجراء المراجعة المطلوبة ووضع ملاحظاته، وجرى تبليغها إلىالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، إلا أن مشروع هذه اللائحة لم يصدر حتى تاريخه.



وورد أمس للقسم كتاب المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بطلب إجراء المراجعة التشريعية لنصوص بعض مواد مشروع اللائحة الذي سبق للقسم مراجعته، وهي نصوص المواد ( 76 ) والخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها ، والمادة (79 ) والخاصة بالجزاءات التي توقّع على الموظف ، (94) الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.



وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات ، ضمان تحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصًا على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة.



