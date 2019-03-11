بروفة نهائية لمسرحية خالتي صفية والدير قبل المشاركة في مهرجان العروض القصيرة

شهد الدكتور أحمد بقوش وكيل كلية الآداب جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور طارق عبد الوهاب عميد الكلية العرض النهائي لفريق مسرح الكلية المشارك في مهرجان المسرح للعروض القصيرة، والمقام في جامعة الفيوم، بمسرحية "خالتي صفية والدير" من إخراج الطالب حسام إبراهيم وإسلام عادل مخرج مساعد وتنفيذ الطالب أحمد حسين.



وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب أن الكلية تعطى اهتمامًا خاصة للمسرح الجامعى باعتباره إحدى المنصات الفنية المهمة التى تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والإخراج، موضحًا أن مهرجان المسرح للعروض القصيرة الذي تنظمه الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني يتضمن اختيار بعض الأعمال المسرحية من الأدب المحلي والعالمي.



وأشار الدكتور أحمد بقوش إلى أهمية المسرح فى الارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحًا الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث أن لدى الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي، منوها بأنه سيتم تكريم جميع الطلاب المشاركين في المسرحية وتوفير كافة السبل للارتقاء بالنشاط الفني.