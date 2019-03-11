ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

بروفة نهائية لمسرحية خالتي صفية والدير قبل المشاركة في مهرجان العروض القصيرة

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:58 م
مسرحية خالتي صفية
مسرحية خالتي صفية والدير
جمال الشرقاوي
شهد الدكتور أحمد بقوش وكيل كلية الآداب جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور طارق عبد الوهاب عميد الكلية العرض النهائي لفريق مسرح الكلية المشارك في مهرجان المسرح للعروض القصيرة، والمقام في جامعة الفيوم، بمسرحية "خالتي صفية والدير" من إخراج الطالب حسام إبراهيم وإسلام عادل مخرج مساعد وتنفيذ الطالب أحمد حسين.

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب أن الكلية تعطى اهتمامًا خاصة للمسرح الجامعى باعتباره إحدى المنصات الفنية المهمة التى تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والإخراج، موضحًا أن مهرجان المسرح للعروض القصيرة الذي تنظمه الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني يتضمن اختيار بعض الأعمال المسرحية من الأدب المحلي والعالمي.

وأشار الدكتور أحمد بقوش إلى أهمية المسرح فى الارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحًا الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث أن لدى الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي، منوها بأنه سيتم تكريم جميع الطلاب المشاركين في المسرحية وتوفير كافة السبل للارتقاء بالنشاط الفني.
بروفة نهائية لمسرحية خالتي صفية والدير قبل المشاركة في مهرجان العروض القصيرة

ترشيحاتنا

بوتفليقة يحل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو

المصيلحي يحدد موعد وقف الخبز عن المستبعدين من التموين

علي المصيلحي يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأرز التمويني

شيرين رضا توجه نداءً إلى وزارة البيئة: عايزين نتنفس

الزراعة: ضحايا الطائرة الإثيوبية ضمن البعثات البحثية لدول أفريقيا

الأهلي: لن نلعب القمة حال تأجيل لقاء الزمالك مع المقاولون عن 20 مارس

بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الجزائرية وعدم ترشحه لفترة خامسة

التموين: أصحاب المخابز وراء شائعات الحذف العشوائي بمنظومة الدعم

بريطانى طلب الزواج من حبيبته في أمسية رومانسية فرفضت.. والسبب غريب جدا

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

رسميا.. ريال مدريد يقيل سولاري ويعلن عودة الأسطورة زيدان لإنقاذ الملكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟