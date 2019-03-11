محمد صلاح يختار قدوته في الملاعب .. 3 لاعبين ليس من ضمنهم لاعب مصري

اختار المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي 3 لاعبين اعتبرهم قدوته في الملاعب، وذلك ضمن تقديمه كممثل لبنك الإسكندرية في ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.
وقال صلاح في المؤتمر الصحفي لتقديمه، سأختار قدوتي في الملاعب هم 3 لاعبين ألهموني، سأختار البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان ، والإيطالي فرانشيسكو توتي".
وعن علاقته بجماهير ليفربول، قال صلاح:" علاقتي بجماهير الفريق قوية للغاية ، غنائهم لي يساعدني في الملعب ، أنا فخور بهذا الأمر".
ويحتل صلاح المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.
وقال صلاح في المؤتمر الصحفي لتقديمه، سأختار قدوتي في الملاعب هم 3 لاعبين ألهموني، سأختار البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان ، والإيطالي فرانشيسكو توتي".
وعن علاقته بجماهير ليفربول، قال صلاح:" علاقتي بجماهير الفريق قوية للغاية ، غنائهم لي يساعدني في الملعب ، أنا فخور بهذا الأمر".
ويحتل صلاح المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.