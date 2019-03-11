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رياضة

محمد صلاح يختار قدوته في الملاعب .. 3 لاعبين ليس من ضمنهم لاعب مصري

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:42 م
صدى البلد
القسم الرياضى
اختار المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي 3 لاعبين اعتبرهم قدوته في الملاعب، وذلك ضمن تقديمه كممثل لبنك الإسكندرية في ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي لتقديمه، سأختار قدوتي في الملاعب هم 3 لاعبين ألهموني، سأختار البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان ، والإيطالي فرانشيسكو توتي".

وعن علاقته بجماهير ليفربول، قال صلاح:" علاقتي بجماهير الفريق قوية للغاية ، غنائهم لي يساعدني في الملعب ، أنا فخور بهذا الأمر".

ويحتل صلاح المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.

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