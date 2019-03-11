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ديني

هل تبطل الصلاة حال ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:50 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن المأموم ليس مطالبا بأي قراءة خلف الإمام، لأن الإمام يحمل كل شيء عن المأموم بدليل أن المصلي لو أدرك الإمام وهو راكع تحسب ركعة كاملة.

وأضاف لـ"صدى البلد" ان بعض الفقهاء رأوا أنه واجب على المأموم أن ينصت للإمام اللهم إلا في الصلاة السرية، مشيرا إلى أنه يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة لو أن الإمام في الصلاة الجهرية قرأ الفاتحة وترك فاصلا بين الفاتحة والسورة .

وأوضح الأطرش أنه بصفة عامة لو لم يقرأ المأموم أي شيء في صلاته الجهرية فهي صحيحة ولا حرج في ذلك، أما الصلاة السرية فيجب ان يقرأ فيها فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن .

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