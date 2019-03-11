علي جمعة: الجماعات المتطرفة تسوق للمرأة بصورة مهينة لم يأتِ بها الإسلام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الجماعات المتطرفة تسوق للمرأة بصورة مهينة لم يأتِ بها الإسلام، وهذا راجع لجهلهم باللغة العربية.



وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن المرأة تُهان من أصحاب الأفكار المتطرفة بسبب الجهل العميق باللغة العربية، لأن المتطرفين افتقدوا أدوات الفهم، منبهًا على أن جهلهم باللغة أساس كل بلية في هؤلاء الناس.



وأكد أن المتطرفين يشوهون صورة الإسلام والمسلمين بسبب أفعالهم الإجرامية المخالفة لمقاصد الدين الحنيف، مؤكدًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصى كثيرًا بالمرأة، في الأحاديث الأخيرة في حياته، وأيضًا في خطبة الوداع.

