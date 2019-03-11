ولي عهد بريطانيا يحذر من شرب الشاي.. لهذا السبب

قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إنه وفي تصريح غريب، حذر ولي العهد البريطاني من تناول واحد من أشهر مشروبات الكرة الأرضية والتي يدمن عليها الملايين يوميًا، فما السبب وراء تحذير الأمير الويلزي، بحسب ما تساءلت الصحيفة.



وجاء تحذير أمير ويلز وولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز ابن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ووالد الأميران ويليام وهاري وزوج الأميرة الراحلة ديانا، من خطورة أكياس الشاي أو الشاي بالفتلة، بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البلاستيك ومخلفاته، التي تختلط مع مشروب الشاي الساخن، وتسبب للإنسان أمراضا خطيرة، قد يكون أخطرها على الإطلاق مرض السرطان الخبيث.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الأمير تشارلز، الذي كان يزور أحد مصانع الشاي في المملكة المتحدة، لم يستح من التنبيه لخطورة أكياس الشاي، التي يستخدمها ملايين وربما مليارات الأشخاص حول العالم.



ويلفت تحذير الأمير إلى أنه وتلافيًا لخطر المشروب، فيمكن تناول الشاي بدون فتل.

