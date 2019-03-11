ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ولي عهد بريطانيا يحذر من شرب الشاي.. لهذا السبب

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:22 م
صدى البلد
محمد علي
قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إنه وفي تصريح غريب، حذر ولي العهد البريطاني من تناول واحد من أشهر مشروبات الكرة الأرضية والتي يدمن عليها الملايين يوميًا، فما السبب وراء تحذير الأمير الويلزي، بحسب ما تساءلت الصحيفة. 

وجاء تحذير أمير ويلز وولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز ابن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ووالد الأميران ويليام وهاري وزوج الأميرة الراحلة ديانا، من خطورة أكياس الشاي أو الشاي بالفتلة، بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البلاستيك ومخلفاته، التي تختلط مع مشروب الشاي الساخن، وتسبب للإنسان أمراضا خطيرة، قد يكون أخطرها على الإطلاق مرض السرطان الخبيث.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الأمير تشارلز، الذي كان يزور أحد مصانع الشاي في المملكة المتحدة، لم يستح من التنبيه لخطورة أكياس الشاي، التي يستخدمها ملايين وربما مليارات الأشخاص حول العالم.

ويلفت تحذير الأمير إلى أنه وتلافيًا لخطر المشروب، فيمكن تناول الشاي بدون فتل.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يوضح حقيقة انتقاله لريال مدريد ويوفينتوس

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل

نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو

طالب يمزق جسد نجار لمعاكسته عمته بقليوب

القوات الجوية تستهدف 15 وكرًا و 46 فردا من العناصر الإرهابية

محمد عواد يوجه رسالة شكر لـ أحمد ناجي ونادي طلائع الجيش

قرار جمهوري بالموافقة على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ مليار دولار

شاهد.. مسؤول أمريكي يكشف كيف سرقت قطر حق تنظيم المونديال

بعد العثور على الصندوق الأسود.. إثيوبيا: لا نستبعد شيئا حول الحادث

أحمد شوبير ينعى والد نجم الأهلي ومنتخب مصر

تفاصيل قتل أب لأبنائه الـ3 فى المرج.. ارتكب جريمته بالاشتراك مع زوجته الأولى وألقى جثث الأطفال فى الرشاح

شاهد.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية قادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. شوربة مشروم بالكريمة وملوخية.. والحلو: سلطة فاكهة

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

فيديو

مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: 56 مليار جنيه لتطوير وميكنة السكة الحديد.. تقليل تدخل العنصر البشرى.. شراء جرارات جديدة.. مصر تقدم حوافز استثمارية مشجعة.. و51% من خطة الاستثمارات الحكومية لتطوير الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟