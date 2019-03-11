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فيديو جراف

فيديو جراف: بعد ما شاب.. عجوز يطلب يد زوجته بعد 63 عاما

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:46 م
صدى البلد
إمام رمضان
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رجلا عجوزا يطلب يد زوجته، بعد 63 عامًا من زواجهما، وظهر وهو يركع على ركبتيه ليطلب يد زوجته مرة أخرى.

وبحسب ما نشرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، تقدم الزوج كارل البالغ من العمر 85 عامًا، من أجل طلب يد زوجته، مرة أخرى، لينفذ وعده بشراء خاتم خطبة جديد، بالتزامن مع عودة زوجته من المستشفى إلى المنزل.

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