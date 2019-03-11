القومى للمرأة ينظم المعرض البيئي المتجول الثاني.. صور

ينظم المجلس القومى للمرأة المعرض البيئى المتجول الثانى بحى مدينة نصر يومى 15، 16 مارس الحالى، بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجمعية عين البيئة التعاونية، وذلك فى إطار احتفالات المجلس القومى للمرأة بأعياد المرأة بعنوان "المرأة المصرية .. أصل الحكاية" بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية.



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول يوم الجمعة المقبل الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة والنصف مساء بينما يبدأ اليوم الثاني في الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.



ويتضمن المعرض مشغولات يدوية، ومنتجات الحرف التراثية، وورش تدريبية للسيدات، بالإضافة إلى معسكر بيئي للأطفال تحت عنوان "الطفل الأخضر" لتثقيف الطفل بيئيا وتحفيزه على حماية البيئة وتأهيلها لتحمل المسؤولية البيئية من خلال التعرف على أنواع المخلفات وكيفية فصلها وإعادة تدويرها بطريقة مبسطة، بالإضافة إلى التعرف على مصادر الطاقة المختلفة والتدريب على الزراعة، ويتضمن المعسكر إقامة مسرح للعرائس بالإضافة الى التلوين.