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السفير الياباني: تعلمت اللغة العربية فى مصر.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير اليابانى فى القاهرة، ماساكي نوكى، إنه تعلم اللغة العربية عندما حضر إلى مصر، موضحًا أنها كانت تجربة إيجابية.

وأضاف خلال حواره على قناة أكسترا نيوز، أن اللغة العربية من اللغات الممتعة والجميلة و لكن كل لغة بها بعض الصعوبات أثناء تعلمها فى البداية.

وأشار إلى أن اللغة العربية تختلف تماما عن اللغة اليابانية، مؤكدًا أنه يسعى فى الفترة الحالية لتحسن لغته العربية أكثر وأكثر.

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