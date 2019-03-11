ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأزهر: تأخير الجائع الأكل بعد الصلاة مكروه لهذا السبب

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:47 م
تأخير الصلاة
تأخير الصلاة
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، فإذا كان الإنسان جائعًا، أو وضع أمامه طعام يشتهيه فإن الأولى له أن يأكل أولا ثم يصلى حتى لا ينشغل عن الصلاة بالأكل، ويستحضر فيها الخشوع التام ولا يكون قلبه معلقًا بالطعام.

واستشهد المركز فى فتوى له، على ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»، وحديث: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ ولَا يَعْجَلْ حتَّى يَفْرُغَ منه وكانَ ابنُ عُمَرَ: يُوضَعُ له الطَّعَامُ، وتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلا يَأْتِيهَا حتَّى يَفْرُغَ، وإنَّه لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ» (البخارى ومسلم)

وأفاد بأن الصلاة تكون مكروهة فى هذا الوقت، والكراهة لا تمنع صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة لا شئ فيها لأنها مكتملة الشروط والأركان، أما النهى فى الحديث السابق فإنه يحمل على الكراهة، والنهى فى الحديث الأول يحمل على نفى الكمال لا نفى الصحة، أى لا صلاة كاملة ولكنها صحيحة.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يوضح حقيقة انتقاله لريال مدريد ويوفينتوس

عودة الروح إلى الجسد.. برنامج إيطالي يؤكد رغبة رونالدو في العودة لريال مدريد

في أول اجتماع له بالوزراء.. مدبولي يرحب بـ كامل الوزير

مشادة كلامية بين السبسى ورئيس حكومته في اجتماع مجلس الأمن.. فيديو

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

وزير التموين يكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة.. اشحن واصرف

مدير البطولة العربية: مشاركة الأهلي الموسم المقبل مستحيلة

البرلمان يوافق بشكل نهائي على قانون الدفع غير النقدي.. فيديو

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في شهر مارس.. فيديو

خالد بوطيب يقود قائمة المغرب استعدادا لمواجهة الأرجنتين وديا

كفاح وعطاء ابنة بركة السبع.. أم يوسف سائقة من طراز فريد.. صور

بشرى سارة.. الواى فاى والإنترنت بسرعة الصاروخ.. إطلاق قمر صناعى مصري جديد 2020

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟