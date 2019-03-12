علي جمعة: رسول الله حذر من تفضيل الذكر على الأنثى في أمرين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يفضل الذكر على الأنثى -كما كانت عادة العرب- في التربية والعناية.



وأوضح «جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قد قال -صلى الله عليه وسلم- : «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة»، وهو ما يبين مكانة المرأة في نصوص الشرع الإسلامي من القرآن والسنة، وإذا نظرنا إلى الواقع التاريخي الذي عاشه المسلمون نعلم أن هناك نساء كثيرات أثرن في مسيرة الأمة الإسلامية، وساهمن في رفعة مجدها في جميع المجالات، ولقد بدأ الدور النسائي في المسيرة الإسلامية مبكرًا جدًا.



وأضاف أن المرأة هي أول من آمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ، والمرأة هي أول من استشهد في سبيل الله، والمرأة هي أول من هاجرت إلى الله ورسوله مع زوجها بعد نبي الله لوط عليه السلام، وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- .



وتابع: فالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول من آمن بالرسول وصدقه، غير أنها زادت على ذلك فقد كانت ملاذًا له -صلى الله عليه وسلم- ومأمنًا ومطمئنة له، بل ونصرت النبي -صلى الله عليه وسلم- بمالها ورزقه الله منها الولد، ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم عام فراقها له بعام الحزن.



واستطرد: وكانت السيدة سمية بنت خياط زوج ياسر والد عمار هي أول شهيدة في الإسلام، وكانت أقوى من ولدها الشاب حيث رفضت سب النبي -صلى الله عليه وسلم- والنطق بكلمة الكفر في سبيل نجاتها وأظهرت التمسك والإيمان بدينها وبنبيها حتى استشهدت رضي الله عنها، وكانت السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي أول مهاجرة في سبيل الله مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنها، فكانت بذلك أول مؤمنة في الإسلام، وأول شهيدة، وأول مهاجرة، وأحب الناس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.





