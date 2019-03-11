قصة الشهيد أبانوب.. والده يحكي حديثه الأخير وسبب غضبه من محافظ الدقهلية

أمس الأحد وأثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى والد الشهيد أبانوب رضا شهيد الواجب الوطني أثناء تكريمه.



وقال والد الشهيد أبانوب رضا تكلا إن الرئيس السيسي حينما تحدث معه سأله عن مطالبه، قائلًا: الرئيس قالي إيه مطالبك قولتله على مطلبين بنطالب بيها من شهر سبتمبر الماضي ولم يتم الاستجابة لنا من قبل محافظة الدقهلية.



وتابع: ابني استشهد بتاريخ 19/9/2018، إحنا تبع مركز دكرنس بنطالب من وقتها المحافظة بإطلاق اسم ابني على مدرسة، ولكن لم يتم الاستجابة لنا حتى الآن، وحينما أخبرت الرئيس بذلك وعدني بحل الأمر، والمطلب الثاني يتعلق باستكمال بناء مستشفى نجير التابع لقريتنا.



كما أضاف والد الشهيد أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له ولأسر الشهداء فخر ووسام على صدورهم، منوها بأنه يعلم جيدا قيمة الشهداء، قائلًا "ابنى وحشنى اوى، هو كلمني قبل استشهاده مباشرة فى الهاتف لمدة ٦ دقائق، وقال لى أنت عامل إيه مش عاوز حاجة وقتها قلبى معرفش ليه اتقبض كنت حاسس إن آخر مرة هسمع صوته، قلبى من يوم ما جه آخر مرة وحضر فرح أخته كان فيه حاجة لقيته بيلف على كل الأقارب اللى مشفهمش من سنين ويزورهم منزل منزل، الكل كان مستغرب لكن كان بيودعهم قبل استشهاده.



وأضاف: لا أدرى هل هناك فئة لا تقدر الشهداء ويستكثرون عليهم اسم مدرسة، لا أدرى هل هؤلاء منا ويشعرون بما نحن فيه وبوجع الفراق اقول لهم الشهداء عند الله لهم قيمة كبيرة فلما تفعلون معهم ذلك.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم أمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عددا من أسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية.