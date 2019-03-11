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فن

تعرف على ضيف حلقة لطيفة الخميس المقبل

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:52 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تستضيف الفنانة لطيفة في برنامجها "حكايات لطيفة"، هذا الأسبوع، المطرب مدحت صالح في رحلة للذكريات تمتزج في حكاياتها ما بين الفن والحياة الخاصة وما بين لحظات الحزن وأيام الفرح والغناء والطرب.

ويغني مدحت صالح خلال الحلقة عددًا من أغانيه المميزة، منها "كوكب تانى"، كما يغني للطيفه أغنيتها الشهيرة "الكام يوم اللي فاتو"، في تقليد متعارف عليه في البرنامج أن يتغني الضيف بإحدى أغنيات المطربة لطيفة.

وتعد هذه الحلقة هي الخامسة من برنامج "حكايات لطيفة"، الذي يذاع مساء كل خميس على قناتي DMC وأبو ظبي، حيث استضافت في حلقتها الأولى الفنان وائل جسار وفي الحلقة الثانية كان ضيفها الفنان راغب علامة.

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