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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يكرم الموسيقار هاني شنودة.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:59 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الموسيقار الكبير هاني شنودة، وذلك تقديراُ لدعمه ومشاركته في الأنشطة الفنية بالجامعة، حيث قام الموسيقار الكبير وفرقته بإحياء حفل فني كبير بمسرح الجامعة ظهر اليوم، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع صندوق تنمية الثقافة التابع لوزراة الثقافة والمجلس القومي للمرأة، بحضور عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة.

وأكد" حسن " أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم الأنشطة الطلابية، لاسيما النشاط الفني الذي يساهم في بناء الفرد وتكوينه من الناحية الانفعالية والنفسية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لجميع جوانب الشخصية للطلاب، ولها انعكاسات إيجابية على شخصية الطلاب من ناحية، وعلى تنمية المهارات والمعلومات لديهم من ناحية أخرى، فهي تسعى إلى بناء فرد متكامل متوازن مع نفسه ومتفاعل مع محيطه البيئي والاجتماعي .

رئيس جامعة بني سويف يكرم الموسيقار هاني شنودة.. صور
رئيس جامعة بني سويف يكرم الموسيقار هاني شنودة.. صور
رئيس جامعة بني سويف يكرم الموسيقار هاني شنودة.. صور

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