الجامعة البريطانية ووزارة الهجرة تبحثان تطوير آليات التواصل مع المصريين بالخارج

استقبلت الجامعة البريطانية في مصر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج وإيجاد حلول عملية لها، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والعمداء، وبمشاركة هشام سليمان رئيس مجموعة قنوات dmc.



وخلال اجتماع حضره أعضاء هيئة تدريس الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق ووزارة الهجرة وأصحاب شركات تعمل في مجال الإعلام والميديا في مصر والخارج، رحب رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بزيارة وزيرة الهجرة للجامعة، مؤكدا على أن الجامعة البريطانية على أتم الاستعداد لدعم الوزارة في كل ملفاتها، خاصة أن الوزيرة نبيلة مكرم حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية في التواصل مع المصريين بالخارج ورعايتهم.



وأكد رئيس مجلس الأمناء استعداده الشخصي بالإضافة للجامعة البريطانية، على المساهمة في دعم برامج وزارة الهجرة مثل "اتكلم مصري" وبرامج زيارات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، بالإضافة لتنظيم زيارات لطلبة الجامعة البريطانية للقاء الجاليات المصرية بالخارج، بما يشمل استضافة الشباب المصري المقيم بالخارج على أن تتحمل الجامعة البريطانية كافة التكاليف في برامج الوزارة.



وأضاف:" سندعم جهود إيفاد بعثات مع الطلبة والطالبات والأساتذة في جولات للقاء الجاليات المصرية في دول مختلفة، ودعم تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة بخمس لغات، وإنتاج أفلام تسجيلية عن مصر لتوزيعها بشكل مناسب على المصريين في الخارج، فضلا عن دعم إطلاق المجلة وتعزيزها للتواصل مع المواطنين بالخارج".



وأعربت الوزيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بزيارة الجامعة البريطانية ولقاء رئيس مجلس الأمناء وكافة طاقم الجامعة، مشيرة إلى ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة من أجل خدمة الوطن بشتى الطرق وبكل الإمكانيات الممكنة.



وقالت مكرم :" تم الاستجابة لطلبي الخاص بالمادة الإعلامية التي سنوجهها للمصريين بالخارج، حيث إننا نفتقد إلى مادة تمكن المغتربين من الرد على كل الأكاذيب التي تروجها بعض التنظيمات التي تتمتع بإمكانيات كبيرة ومتطورة، لذلك أصبح من الضروري تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهتها.



وأوضحت أنه لكي يتم التواصل مع المصريين بالخارج من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة ونقل الصورة الصحيحة لهم، عن طريق الترويج الفعال لكل التطورات والإنجازات القائمة في الدولة المصرية كجزء أصيل من الأمن القومي المصري، تم الاتفاق على عمل لجنتين الأولى خاصة بالإعلام، والثانية للتبادل والقوة البشرة، فضلا عن بحث إنشاء قناة تعمل بالآليات الحديثة والمتطورة.