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نخلة الأريكا أفضل زينة لديكور المنزل.. اعرف كيف تعتنى بها

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:32 م
نخلة الأريكا أفضل
نخلة الأريكا أفضل زينة لديكور المنزل .. اعرف كيف تعتنى بها
اسماء محمد
أريكا النخيل .. من النباتات المميزة الشائع استخدامها فى ديكور المنزل حيث يضفى مزيدا من الأناقة والحيوية للمكان لكن قبل أن تفكر فى اقتنائها عليك معرفة خطوات العناية بها.

وفى التقرير التالى نعرض أهم مميزات هذا النبات وطرق الاعتناء به وفقا لما ذكره موقع " elledecor" العالمى.

المميزات:
- يمكن الاستعانة بها فى جميع الغرف فهى تتماشى مع مختلف الديكورات خاصة الاستوائى.
- مصدر جيد جدا لتنقية الهواء ومن المعروف أنها تضيف الرطوبة إلى الهواء.

طرق العناية به:
- تزدهر أشجار النخيل في الضوء غير المباشر.
- الحفاظ على تربة رطبة في الأشهر الأكثر دفئًا وجفافًا خلال الخريف والشتاء.
- يحتاج النبات لوعاء كبير جدا يوضع فيه لأنه قابل للنمو والزيادة.
- يحتاج النبات للتعرض للكمية الصحيحة من الضوء ووضع الكثير من الماء حتى لا تذبل.

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