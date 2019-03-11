نخلة الأريكا أفضل زينة لديكور المنزل .. اعرف كيف تعتنى بها



طرق العناية به:

- تزدهر أشجار النخيل في الضوء غير المباشر.

- الحفاظ على تربة رطبة في الأشهر الأكثر دفئًا وجفافًا خلال الخريف والشتاء.

- يحتاج النبات لوعاء كبير جدا يوضع فيه لأنه قابل للنمو والزيادة.

- يحتاج النبات للتعرض للكمية الصحيحة من الضوء ووضع الكثير من الماء حتى لا تذبل.

أريكا النخيل .. من النباتات المميزة الشائع استخدامها فى ديكور المنزل حيث يضفى مزيدا من الأناقة والحيوية للمكان لكن قبل أن تفكر فى اقتنائها عليك معرفة خطوات العناية بها.وفى التقرير التالى نعرض أهم مميزات هذا النبات وطرق الاعتناء به وفقا لما ذكره موقع " elledecor" العالمى.المميزات:- يمكن الاستعانة بها فى جميع الغرف فهى تتماشى مع مختلف الديكورات خاصة الاستوائى.- مصدر جيد جدا لتنقية الهواء ومن المعروف أنها تضيف الرطوبة إلى الهواء.