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سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:42 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير اليابانى فى القاهرة، ماساكي نوكى، إن حفل الشاى اليابانى بالقاهرة كان مميزًا لتعرف المصريين على الطقوس اليابانية، مؤكدًا أن اليابانيين يظهرون طقوس الترحيب عن طريق تقديم الشاي.

وأضاف خلال حواره على قناة أكسترا نيوز، أن هناك ثلاثة أحداث غاية فى الأهمية ستحدث هذا العام فى اليابان، وهى: التغيير الكبير فى العرش الإمبراطوري حيث يتخلى الإمبراطور "اوكي هيتو" عن العرش فى أبريل المقبل، وسيكون ولى العهد "نري هيتو" هو الإمبراطور الجديد، موضحًا أن هذا الحدث سيحضره الكثير من رؤساء العالم.

وأوضح أن هناك قمة الـ 20 التي تترأسها اليابان، ستستضيف القمة فى يوليو المقبل، وبعد ذلك ستستضيف اليابان مؤتمر طوكيو للتنمية الأفريقية ونتوقع أن تلعب القاهرة دورا هاما فى هذه القمة كونها الرئيس الحالى لـ الاتحاد الأفريقى.

وأوضح أن هذه القمة تقعد منذ 25 عاما بصفة دورية ونتمنى السفير اليابانى فى القاهرة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة الـ 20 وطوكيو للتنمية.

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