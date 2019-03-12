التحالف القومي للبتروكيماويات ينعى 3 باحثين في مركزي الزراعة والصحراء

نعى الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات، ببالغ الحزن والأسى 3 من الباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، الأحد، والمتجهة من أديس أبابا إلي نيروبي.



وذلك خلال توجههم إلي مهمة علمية في العاصمة الكينية نيروبي، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم زملائهم وتلاميذهم وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان.