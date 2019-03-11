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محافظات

استكمال خطة أعمال الإنارة وتغيير الأعمدة المتهالكة بالبحيرة

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:51 م
أعمال الانارة
أعمال الانارة
جمالات الدمنهورى
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة استكمال خطة اعمال الانارة وتغيير اعمدة الكهرباء المتهالكة بجميع الطرق والشوارع بالقرى والمدن بدائرة المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة عمل إحلال وتجديد للأعمدة الكهربائية وعمل صيانة دورية حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين بناءًا على ذلك.

تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بعمل إحلال وتجديد الأعمدة وصيانة كشافات الإنارة بالطريق السريع بدمنهور وفى ادكو تم الدفع بسيارة الكهرباء لاستكمال أعمالها بالمرور علي أعمدة الكهرباء وإصلاح الأعطال الموجودة بالكشافات والأسلاك والأعمدة وتغيير لتأمين حركة سير المواطنين علي الطرق الرئيسية والداخلية .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص لليوم الثاني علي التوالي أعمال صيانة خطوط الإنارة وأعمدة الكهرباء بالطريق السريع الزراعي ، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة وباقي فريق العمل بمتابعة أعمال صيانة الشدات الكهربائية وأعمدة الإنارة وتركيب كشافات إنارة جديدة وذلك بطول الطريق الزراعي السريع بنطاق أبوحمص .

ومن جانب آخر قام رئيس مركز ومدينة بدر بعمل حملة صيانة لخطوط الإنارة وتغيير اللمبات التالفة وصيانة الكشافات.

استكمال خطة أعمال الإنارة وتغيير الأعمدة المتهالكة بالبحيرة
استكمال خطة أعمال الإنارة وتغيير الأعمدة المتهالكة بالبحيرة
استكمال خطة أعمال الإنارة وتغيير الأعمدة المتهالكة بالبحيرة
استكمال خطة أعمال الإنارة وتغيير الأعمدة المتهالكة بالبحيرة
استكمال خطة أعمال الإنارة وتغيير الأعمدة المتهالكة بالبحيرة

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