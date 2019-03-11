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محافظات

محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:15 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
محمد عبد الحليم
شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب الذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بقصر الثقافة ، وفي إطار احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي في شهر مارس الجاري، وذلك بحضور الأستاذ أحمد فتحي ممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة، والأستاذة أماني حسن مدير عام القيادات الشبابية بالوزارة، والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والأستاذ محمد عبد الوهاب مدير ثقافة بني سويف .

حيث افتتح المحافظ معرض الفنون التشكيلية الذي ضم أعمال من تصميم وتنفيذ مجموعة من الشباب الموهوبين واحتوى على عدد من اللوحات الفنية احتفالا بعيد بني سويف القومي والتي اتسمت بإظهار الطابع الثقافي للمحافظة، ولاقت استحسان الحاضرين من ضيوف المحافظة من وزارة الشباب ،حيث دعا المحافظ الشباب للمساهمة في تنفيذ خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي لمدن ومراكز المحافظة من خلال الاستعانة بأفكارهم ورؤاهم في تجميل أسوار وجداريات الشوارع والكباري والمواقع الحيوية بمدن المحافظة ومداخل القرى.

وعلى هامش فعاليات المحكى أكد المحافظ المستشار هاني عبدالجابر على أهمية دور الشباب في كافة مناحي الحياة انطلاقا من أنهم يمثلون الأمل والصورة الجميلة في مصرنا الحبيبة، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على تدعيم هذا الدور وتعظيمه من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم في تنمية الوطن والنهوض به.

من جانبه أوضح أحمد سرور أن فكرة المحكي تهدف إلى إلى إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم، وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات الفنون التشكيلية والغناء والموسيقى والمسرح والشعر، مشيرا إلى أن فعاليات المحكى تم الإعداد والتجهيز لها من خلال بروفات وتدريبات على تنفيذ فعاليات المحكى الذي يتم تنظيمه سنويا خلال شهر مارس تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتضمن المحكى مجموعة من الفعاليات الفنية من الأغاني الوطنية والإنشاد الديني وإلقاء القصائد الشعرية فضلا عن بعض الفقرات الاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية ، التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والاعجاب ، وعكست مواهب فنية متميزة يتمتع بها الشباب المشارك في الفعالية .
محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب.. صور
محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب.. صور
محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب.. صور
محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب.. صور
محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب.. صور
محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب.. صور
محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب.. صور

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