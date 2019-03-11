هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

جسد منهك وشعر تخطى مرحلة الشيب، تجاعيد الوجه تحكي مآسي الحياة والزمن الذي عاشته، خطوط يديها تروي تفاصيل المعاناة، ولحظات الفرح والضحك تحكيها خطوط وجهها حول فمها وعينيها، بعد أن تخطت الحياة على الأرض لأكثر من قرن كامل لتصبح أكبر معمرة على كوكب الأرض.



كانيه تاناكا امرأة يابانية حصلت على لقب أكبر معمرة على الأرض وفقًا لما أعلنته موسوعة جينيس، تبلغ من العمر 116 سنة و67 يوما، فقد ولدت في عام 1903 لتعيش القرن الماضي بأكمله وتعاصر تقلبات الحياة والأزمنة لما بعد الألفية.



تزوجت كانيه وهي بعمر الـ 19 وأنجبت 4 أبناء، ويبدو أن سر بقائها على الحياة طويلًا هو النوم باكرًا والاستيقاظ مبكرًا، مع ممارسة الرياضة.



تعيش كانيه في دار للمسنين بمدينة فوكووكا جنوب غرب اليابان، تحب لعب الطاولة والرياضة، تعشق السوشي والقهوة والحلوى.



بعد أن تخطت كانيه القرن، وأصبح عمرها 103 أعوام، اكتشف الأطباء إصابتها بالسرطان، لكن من حسن حظها أنها تعافت منه واستكملت حياتها بشكل طبيعي.



ومُنحت كانيه تاناكا لقب أكبر معمرة على الكوكب بعد وفاة اليابانية تيو مياكو، في يوليو الماضي عن عمر بلغ 117 عاما.