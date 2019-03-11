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منوعات

عمليات نصب واحتيال بــ1.5 مليار.. الخدعة في تقديم القروض عبر الإنترنت

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:33 م
صدى البلد
محمد علي
لا تتوقف خدع النصابين والمحتالين على التوالي حتى يكنزوا أموال الناس، بسرعة كبيرة دون تكلف أي عناء أو مشقة، وهؤلاء المحتالون لا يعيشون في دولة واحدة بل هم موجودون في كل مكان في العالم، وربما بنسب فوق تلك التي نتخيلها، كمثل حالة الاحتيال التي أعلنت عنها الصحف الصينية.

وقالت صحيفة إكسبريس الدولية، إن الشرطة الصينية أعلنت أنها بدأت في جراء تحقيقات مع الشركات التي تقوم بتجميع مدخرات المواطنين وتقديم قروض عبر الإنترنت والتي لا تصل إلى مستوى البنوك.

ويأتى ذلك بعد أن تعرض عدد كبير من هذه الشركات للإفلاس مما أدى لضياع أموال المودعين.

وذكرت السلطات الصينية أن التحقيقات تجرى حاليا مع نحو 380 شركة تم تجميد ودائعها في البنوك التى تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

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