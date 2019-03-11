ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طب كفر الشيخ يناقش قضية العنف المنزلي.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:55 م
صدى البلد
محمود زيدان
نظمت كلية الطب البشري اليوم الاثنين المؤتمر الطلابي السنوي الثاني لقسـم الطـب الشرعـي والسمـوم الإكلينيكيـة تحت عنوان " معا ضد العنف المنزلي"، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، ماجد القمري رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب لشئون الخدمة المجتمع، والدكتور حاتم الجوهري، أستاذ جراحة العظام، ونائب مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

ناقش المؤتمر خلال جلسة علمية 3 أبحاث حول العنف المنزلي، الذي عرف العنف بأنه القول أو الفعل الذي يوجه نحو أحد أفراد الأسرة بقصد الإيذاء الجسدي والنفسي وغالبا ما يكون موجها نحو القطبين الضعيفين في الأسرة وهما الزوجة والأطفال .

وقدم المؤتمر توصيات لحياة أسرية أفضل تتلخص في الاحترام المتبادل بين الزوجين ومشاركة الآراء والأفكار واظهار المودة أمام الأطفال .

وقال القمرى، إن الجامعة تحرص على إدماج الطلاب في كل أنشطتها المجتمعية حيث شاركوا في حملات متنوعة للتوعية في كل كليات الجامعة وأماكن التجمعات إلى جانب المشاركة الفعالة في القوافل الطبية.

وأوضح القمري أن قسم الطب الشرعي والسموم في المستشفى الجامعي يعمل على مدار الأسبوع لعلاج أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى التوعية بأنواع السموم المختلفة.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الطب والمستشفى الجامعي تشهد طفرة كبيرة في التجهيزات و الإنشاءات لخدمة جميع المرضى.
طب كفر الشيخ يناقش قضية العنف المنزلي.. صور
طب كفر الشيخ يناقش قضية العنف المنزلي.. صور

ترشيحاتنا

15 معلومة شملها بيان القوات المسلحة بشأن جهود مكافحة الإرهاب.. فيديو وصور

بشرى سارة.. الواى فاى والإنترنت بسرعة الصاروخ.. إطلاق قمر صناعى مصري جديد 2020

أول رد من الزعيم عادل إمام على شائعة مرضه.. فيديو

الخارجية تتابع إجراءات عودة جثامين المصريين ضحايا الطائرة الإثيوبية

بعد العثور على الصندوق الأسود.. إثيوبيا: لا نستبعد شيئا حول الحادث

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

زين الدين زيدان مديرا فنيا لريال مدريد خلال ساعات

السنغالي نداي حكما لمباراة الزمالك المصيرية أمام حسين داي الجزائري

نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو

مصرع مصريين اثنين في حادث مروع بالكويت

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

عقب تداول الفيديو على فيسبوك.. ضبط فتاتين سرقتا حقيبة سيدة من مسجد بالاسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. شوربة مشروم بالكريمة وملوخية.. والحلو: سلطة فاكهة

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

فيديو

مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو
أول رد من الزعيم عادل إمام على شائعة مرضه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟