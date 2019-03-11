طب كفر الشيخ يناقش قضية العنف المنزلي.. صور

نظمت كلية الطب البشري اليوم الاثنين المؤتمر الطلابي السنوي الثاني لقسـم الطـب الشرعـي والسمـوم الإكلينيكيـة تحت عنوان " معا ضد العنف المنزلي"، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، ماجد القمري رئيس الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب لشئون الخدمة المجتمع، والدكتور حاتم الجوهري، أستاذ جراحة العظام، ونائب مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي.



ناقش المؤتمر خلال جلسة علمية 3 أبحاث حول العنف المنزلي، الذي عرف العنف بأنه القول أو الفعل الذي يوجه نحو أحد أفراد الأسرة بقصد الإيذاء الجسدي والنفسي وغالبا ما يكون موجها نحو القطبين الضعيفين في الأسرة وهما الزوجة والأطفال .



وقدم المؤتمر توصيات لحياة أسرية أفضل تتلخص في الاحترام المتبادل بين الزوجين ومشاركة الآراء والأفكار واظهار المودة أمام الأطفال .



وقال القمرى، إن الجامعة تحرص على إدماج الطلاب في كل أنشطتها المجتمعية حيث شاركوا في حملات متنوعة للتوعية في كل كليات الجامعة وأماكن التجمعات إلى جانب المشاركة الفعالة في القوافل الطبية.



وأوضح القمري أن قسم الطب الشرعي والسموم في المستشفى الجامعي يعمل على مدار الأسبوع لعلاج أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى التوعية بأنواع السموم المختلفة.



وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الطب والمستشفى الجامعي تشهد طفرة كبيرة في التجهيزات و الإنشاءات لخدمة جميع المرضى.