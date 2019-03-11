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رياضة

الداخلية تتعادل سلبيا أمام مصر المقاصة.. وتدخل في دوامة الهبوط

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:46 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية
محمد رشاد
انتهت مباراة الداخلية ومصر المقاصة بالتعادل السلبي، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت ، فى إطار مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الممتاز لكرة القدم .

وواصل فريق الداخلية نزيف النقاط ليستمر في المراكز الثلاثة الأخيرة المؤدية للهبوط إلى القسم الثاني، أما مصر للمقاصة فصعد مؤقتا إلى المركز الرابع في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي أمام سموحة السبت المقبل.

وخاض الداخلية 26 مباراة في الدوري وارتفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنبي (21 مباراة) ونقطتين عن النجوم (22 مباراة).

واشتعل الموقف على مراكز الهبوط في الدوري بسبب فارق النقاط، فالفارق بين الداخلية صاحب المركز السادس عشر وطلائع الجيش صاحب المركز الحادي عشر ثلاث نقاط فقط.

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