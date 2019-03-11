ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

علي المصيلحي يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأرز التمويني

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:49 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن توافر الأرز بمنافذ التموين من بداية شهر إبريل المُقبل بسعر 9 جنيهات للكيلو، مؤكدا أنه سيكون أرز مستورد وعلى درجة عالية من التميز وفقا لمعامل التغذية، وتم الطهي والتذوق وتم التأكد من جودته.

وتابع المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، «الحمد لله، الآن ولولا السياسة التي انتهجناها وسط أزمة مفتعلة كان من الممكن أن تتسبب فى أزمة أرز، حاولنا امتصاص المشكلة الحقيقية».

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة يوجد 47 ألف طن أرز على أرض مصر، وهندخل رمضان عندنا أرز ينافس المعروض محليا، ولأول مرة تشكل لجنة لتسويق الأرز مثل القمح تماما لتوحيد الرؤى فى هذا الموضوع وتحديد سعر عاددل للأرز المصرى".

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن العام الماضى تم استغلال نقص المساحة فى المبالغة وبدأت المضاربة على الشعير وليس الأرز الأبيض.

ترشيحاتنا

زين الدين زيدان مديرا فنيا لريال مدريد خلال ساعات

عودة طائرة سعودية للمطار بعد نسيان راكبة لرضيعها.. فيديو

شوبير يفجر مفاجأة بشأن زيدان وعودته لـ قيادة ريال مدريد

محمد صلاح يختار قدوته في الملاعب .. 3 لاعبين ليس من ضمنهم لاعب مصري

10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

سيناريوهات تأهل الأهلى والزمالك إلى نهائيات إفريقيا..الإقصاء يطارد القطبين

أصغر سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها .. صور

الشناوي للجهاز الفني للأهلي: سأتواجد في مباراة شبيبة الساورة ولو احتياطيا

في أول اجتماع له بالوزراء.. مدبولي يرحب بـ كامل الوزير

النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

طرق تساعدك على النوم بشكل أفضل.. أبرزها تناول الجبن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. شوربة مشروم بالكريمة وملوخية.. والحلو: سلطة فاكهة

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

فيديو

مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو
أول رد من الزعيم عادل إمام على شائعة مرضه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟