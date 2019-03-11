علي المصيلحي يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأرز التمويني

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن توافر الأرز بمنافذ التموين من بداية شهر إبريل المُقبل بسعر 9 جنيهات للكيلو، مؤكدا أنه سيكون أرز مستورد وعلى درجة عالية من التميز وفقا لمعامل التغذية، وتم الطهي والتذوق وتم التأكد من جودته.



وتابع المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، «الحمد لله، الآن ولولا السياسة التي انتهجناها وسط أزمة مفتعلة كان من الممكن أن تتسبب فى أزمة أرز، حاولنا امتصاص المشكلة الحقيقية».



وأضاف أنه حتى هذه اللحظة يوجد 47 ألف طن أرز على أرض مصر، وهندخل رمضان عندنا أرز ينافس المعروض محليا، ولأول مرة تشكل لجنة لتسويق الأرز مثل القمح تماما لتوحيد الرؤى فى هذا الموضوع وتحديد سعر عاددل للأرز المصرى".



وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن العام الماضى تم استغلال نقص المساحة فى المبالغة وبدأت المضاربة على الشعير وليس الأرز الأبيض.