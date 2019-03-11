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شباب الصحفيين: الضربات الناجحة ضد الإرهابيين تعكس قوة الإرادة السياسية

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:33 م
صدى البلد
محمود محسن
أكدت جبهة شباب الصحفيين أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة حول اصطياد الإرهابيين وتدمير أوكارهم وأماكن تجمعاتهم والعربات التي يستخدمونها في تنفيذ مخططاتهم الخسيسة الدنيئة زلزل أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين في تركيا وقطر وبريطانيا الذين أصيبوا بلوثة عقلية أفقدتهم توازنهم من قدرة وعظمة القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية على قهر الإرهاب ومحاصرة الإرهابيين وتوجيه ضربات استباقية قوية شديدة لأنصار جماعة الدم والخراب.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم "الاثنين" إن هذه الضربات الجديدة والنجاحات الكبيرة تؤكد على حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تعيشها البلاد وتعكس قوة الإرادة السياسية والشعبية في القضاء على الإرهاب الأسود الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف أن أبطال الجيش والشرطة هم أسود مصر ومصنع الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله علية يقدمون يوميا ملحمة وطنية جسدت أسمى معاني الفداء والتضحية بكل صورها من أجل الحفاظ على مصر قوية متماسكة مترابطة إلى يوم الدين.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن جموع الصحفيين يجددون العهد والوعد على مساندة الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في حربها ضد أهل الشر وقوى الظلام والعملاء والمتأمرين على البلاد داخليا وخارجيا والذين يسعون دوما لنشر الفتن وبث الأكاذيب من هواة الفبركة وتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في مصرنا الغالية.

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