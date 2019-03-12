الحبيب الجفري يوصي مستخدمي الفيسبوك بـ5 أعمال مستحبة في رجب

قال الحبيب علي الجفري، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية المشرفة، أن هناك خمسة أعمال أوصى بها الله تعالى ورسوله الكريم –صلى الله عليه وسلم- عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك خمسة آداب نبوية ينبغي على مستخدمي الشبكات الاجتماعية مراعاتها والالتزام بها، وهي : « الحلم ، والتسامح ، والصدق وعدم الكذب، وعدم الخضوع لحكم الغضب، ونفع الآخرين»، مضيفًا: كن حليما متسامحا فذلك دليل القوة ولا تخضع لحكم غضبك.



واستشهد بما قال الله تعالى: «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» الآية 22 من سورة النور، وقال عز وجل: «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» الآية 134 من سورة آل عمران، وفي الحديث الشريف، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ».



وأضاف: لا تكذب، ولا تكن من كَذّابي الآفاق، فقال الله تعالى: «إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ» الآية 105 من سورة النحل، وفي الحديث الشريف بصحيح البخاري، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «فإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ».



وتابع: ومن الآداب النبوية أيضًا نفع الآخرين : انفع الناس: فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «واللهُُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (صحيح مسلم، وفي الحديث الآخر:«أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ» ( الطبراني).

