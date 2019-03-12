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ديني

الحبيب الجفري يوصي مستخدمي الفيسبوك بـ5 أعمال مستحبة في رجب

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:52 ص
الفيسبوك
الفيسبوك
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية المشرفة، أن هناك خمسة أعمال أوصى بها الله تعالى ورسوله الكريم –صلى الله عليه وسلم- عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك خمسة آداب نبوية ينبغي على مستخدمي الشبكات الاجتماعية مراعاتها والالتزام بها، وهي : « الحلم ، والتسامح ، والصدق وعدم الكذب، وعدم الخضوع لحكم الغضب، ونفع الآخرين»، مضيفًا: كن حليما متسامحا فذلك دليل القوة ولا تخضع لحكم غضبك.

واستشهد بما قال الله تعالى: «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» الآية 22 من سورة النور، وقال عز وجل: «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» الآية 134 من سورة آل عمران، وفي الحديث الشريف، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ».

وأضاف: لا تكذب، ولا تكن من كَذّابي الآفاق، فقال الله تعالى: «إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ» الآية 105 من سورة النحل، وفي الحديث الشريف بصحيح البخاري، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «فإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ».

وتابع: ومن الآداب النبوية أيضًا نفع الآخرين : انفع الناس: فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «واللهُُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (صحيح مسلم، وفي الحديث الآخر:«أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ» ( الطبراني).

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الحبيب الجفري يوصي مستخدمي الفيسبوك بـ5 أعمال مستحبة في رجب

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