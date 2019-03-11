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أحمد يحيى: مجلس الأعمال المصري الياباني فرصة لجذب الاستثمارات.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
قال أحمد يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية اليابانية في القاهرة، إن هناك تعاونا مشتركا مع الجانب الياباني في العديد من المجالات منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن مجال التصنيع يأخذ نصيب الأسد من تلك الاستثمارات.

وأضاف يحيي في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن الصناعات المنزلية والأدوات المكتبية ومجال توليد الكهرباء بأساليب الطاقة المتعددة هي أبرز المجالات بمجلس الأعمال المصري الياباني، موضحًا أن المؤتمر فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر.

يذكر أن فعاليات مجلس الأعمال المصري الياباني، انطلقت بالقاهرة وشارك الفعاليات رجال الأعمال من الجانبين وسيناقشون فرص الاستثمار بين البلدين ومقومات الاستثمار في مصر، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في العديد من المجالات، والذى يساهم بدوره في زيادة نسبة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

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