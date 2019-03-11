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بدراوي: هيئة البريد المصري تصدر طابعًا تذكاريًا لمرور مائة عام على ثورة 1919

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:07 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام حزب الوفد، إن هيئة البريد المصرى أصدرت طابعًا تذكاريًا بمناسبة مرور مائة عام على ثورة 1919، وقامت الهيئة بتصميم طابع تذكارى يضم صورة الزعيم سعد باشا زغلول قائد ثورة 1919 على الطابع البريدي.

وأضاف بدراوي فى بيان صحفى له أن حزب الوفد، دعمًا لإحياء ذكرى ثورة 1919 قام بشراء الآلاف من هذه الطوابع لتكون متاحة لجميع الوفديين، وهذا هو دور حزب الوفد الوطني والتاريخي لإحياء ذكرى مرور قرن من الزمان على ثورة 1919.
بدراوي: هيئة البريد المصري تصدر طابعًا تذكاريًا لمرور مائة عام على ثورة 1919

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