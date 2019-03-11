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المصيلحي: تشكيل لجنة مشتريات مركزية لتوريد السلع لـ 5 آلاف فرع تمويني

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:22 م
وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي
ماجدة بدوى
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة مشتريات مركزية، فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لشراء أفضل السلع بأرخص الأسعار لصالح 5 آلاف فرع تموينى.

وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، عن إصدار توجيه وزاري، بخصم فرق الأسعار من الشركات الموردة السلع للوزارة، فى حال قيامها ببيع السلع بأسعار أقل للتجار، عن السعر الذي حصلت عليه الوزارة، قائلا: "لابد أن تحصل الوزارة على أرخص الأسعار باعتبارها عميل كبير".

وأشار إلى صدور قرار وزارى، بمتابعة إيرادات ومصروفات الفروع التابعة لشركات الوزارة، على أن تكون نسبة الحوافز متماشية مع الإيرادات.

وفى رده على طلب إحاطة حول أسباب طرح مضارب المحمودية للبيع، أكد وزير التموين، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمتلك ١٠٪ فقط من الأسهم وباقى النسبة يمتلكها العمال، لافتا إلى أن مضارب المحمودية مديونة للشركة القابضة بـ٨٢ مليون جنيه.

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