مسؤول فلسطيني: نؤيد وجود جانتس رئيسا للحكومة الإسرائيلية القادمة

ذكر مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن معظم الفلسطينيين يؤيدون رئيس الأركان الأسبق، بيني جانتس، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بدلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظرًا لنقص خبرته العسكرية، وأملًا في حدوث تسوية سياسية للجبهة الفلسطينية.



ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اعترف المسؤول بكره الفلسطينيين لسياسة نتنياهو واليمين المتطرف قائلًا "تفضل السلطة الفلسطينية تشكيل جانتس للحكومة، على الرغم من أنه ليس حليفًا للعرب".



وأشار المسؤول إلى أن الفلسطينيين يأملون أن تغير الحكومة اليسارية التي تعرب عن تطلعها السلام، الخريطة السياسية التي تنتهجها حكومات الاحتلال على مر السنين، وتنصف القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.