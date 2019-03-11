بعد حادث الطائرة الإثيوبية.. دولة عربية تقرر وقف رحلات بوينج 737- 8 ماكس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم، وقف استخدام طائرات شركة "بوينج" الأمريكية في رحلاتها الجوية، من نفس طراز الطائرة الإثيوبية، التي سقطت بالأمس.



وبحسب "تيل كيل" المغربية، أفاد مصدر مطلع أن الخطوط الملكية المغربية قررت وقف الرحلات التجارية لطائرتها "بوينج 737-8 ماكس" التي كانت تربط المغرب بباريس ولندن وبرشلونة.



وأشار المصدر إلى أن الشركة لديها طائرتان من هذا النوع، حيث دخلت الأولى الخدمة في المجال التجاري منذ بداية العام 2019، وستتوقف من أجل الصيانة، فيما تم وصول الثانية في منتصف فبراير، ولم تحصل بعد على الإذن بالدخول إلى الخدمة.